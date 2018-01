Mit einem neuen Leitantrag will die SPD die GroKo-Gegner in den eigenen Reihen doch noch ins Boot holen. Kurz vor Beginn des Sonderparteitages am Sonntag hatten sich die führenden Landeschefs auf ein Papier geeinigt, in dem in drei Bereichen "konkret wirksame Verbesserungen" gegenüber dem Sondierungsergebnis mit der Union gefordert werden.

Verbesserungen in drei Bereichen gefordert

Demnach sollen die sogenannten sachgrundlosen Befristungen bei Arbeitsverträgen abgeschafft werden. Außerdem sollen die Arzthonorare bei privat und gesetzlich Versicherten angeglichen werden, um so die "Zwei-Klassen-Medizin" zu bekämpfen. Beim Thema Familiennachzug von Flüchtlingen wird eine weitergehende Härtefallregelung gefordert. Auf Bedingungen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wird aber verzichtet.

Entscheidende Abstimmung am Nachmittag

Der SPD-Sonderparteitag hat am Mittag in Bonn begonnen. Am Nachmittag sollen die 600 Delegierten darüber abstimmen, ob die Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen oder nicht.



GroKo oder Neuwahlen

In ihrer Eröffnungsrede forderte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihre Parteigenossen dazu auf, den Weg für Koalitionsverhandlungen frei zu machen. Die Union in eine Minderheitsregierung zwingen zu wollen, sei eine Illusion. Daher blieben nur die Alternativen Große Koalition oder Neuwahlen. Die SPD habe in den Sondierungen Verbesserungen für die Menschen etwa bei der Finanzierung der Krankenversicherung und zur Stabilisierung des Rentenniveaus erreicht.



Ähnlich äußerte sich später Parteichef Martin Schulz. In den Sondierungsgesprächen habe man die Spitzen von CDU und CSU "sehr konkret" gedrängt, "alternative Formen der Zusammenarbeit zu durchdenken und auch auszuprobieren. Sie sind dazu nicht bereit und auch nicht in der Lage." Die Union bestehe auf einer stabilen Mehrheit. Er glaube außerdem nicht, dass Neuwahlen für die SPD der richtige Weg seien, sagte Schulz.

"Regieren und Erneuern schließen sich nicht aus"

Der Parteichef verteidigte auch noch einmal seine Kehrtwende zum Thema Regierungsbeteiligung. Das Scheitern der Jamaika-Gespräche sei ein "Wendepunkt" gewesen. Für ihn habe nie Zweifel daran bestanden, dass die SPD nach Auswegen aus dieser schwierigen politischen Lage suchen werde.



Die Ergebnisse der Sondierungen zeigten, dass die SPD "eine Menge erreicht" habe. Vieles, das die Sozialdemokraten im Wahlkampf versprochen hätten, könnten sie damit einlösen. Schulz sagte außerdem, die Genossen, die eine Regierungsbeteiligung kategorisch ablehnten, sollten wissen: "Das ist nicht meine Haltung und auch nicht mein Weg. Dafür bin ich nicht in die Politik gegangen." Mit Blick auf die von vielen erhoffte Runderneuerung der Partei sagte er: "Regieren und Erneuern schließen sich nicht aus."

Verantwortung für Europa

Schulz betonte auch die Auswirkungen der SPD-Entscheidung für Europa. Das Sondierungsergebnis sei ein "Manifest eines europäischen Deutschlands, das sich seiner Verantwortung für Freiheit, Demokratie, Zusammenhalt und Solidarität in Europa bewusst ist". Dies markiere einen "historischen politischen Wandel" und werde zu einem "neuen Aufbruch in Europa" führen. Zudem brauche der französische Präsident Emmanuel Macron einen zuverlässigen Partner. Sonst sei nicht ausgeschlossen, dass in Frankreich einmal die extreme Rechte regieren werde.

Kühnert bleibt bei Absage an GroKo

Juso-Chef Kevin Kühnert ließ sich davon nicht überzeugen. Er sagte beim Parteitag, nach acht Jahren Großer Koalition in den vergangenen zwölf Jahren seien "wesentliche Gemeinsamkeiten aufgebraucht". Die Kehrtwenden der SPD, die zunächst zweimal eine Neuauflage der GroKo ausgeschlossen hatte, hätten Vertrauen gekostet - nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Partei. Zudem sei die SPD oft wie ein Pressesprecher der Koalition aufgetreten, nicht wie ein selbstbewusster Koalitionspartner.

Der erweiterte Leitantrag sei zwar ein "ehrenwerter Versuch", den GroKo-Gegnern eine Brücke zu bauen, aber die Brücke, die die SPD brauche, müsse "aus Erneuerung und Vertrauensbeweisen" gebaut werden. Zudem sei unklar, wie viel Spielraum für Nachbesserungen die SPD in Koalitionsverhandlungen überhaupt habe.