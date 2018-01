Führende SPD-Politiker haben nach den Sondierungen mit der Union deutliche Nachbesserungen an den Ergebnissen gefordert. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer bezeichnete, Sondierungen und Koalitionsverhandlungen gar als "unterschiedliches Paar Schuhe".

Dreyer und Stegner wollen mehr

"Wir werden versuchen, in den Koalitionsverhandlungen noch Erfolge zu erzielen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dreyer, die bei den Sondierungen mit CDU und CSU übrigens selbst mit am Tisch gesessen hatte, zeigte sich mit den Sondierungsergebnissen zur Steuer- und Zuwanderungspolitik sowie zur Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik unzufrieden. So müsse das Thema Bürgerversicherung noch einmal angesprochen werden. Das gleiche gelte für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Beschäftigungsverhältnissen oder den Bereich der Leiharbeit.

Stegner beharrt auf Verbot von Job-Befristungen

Stegner: "Sachgrundlose Befristung muss fallen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner pochte auf ein Verbot von Job-Befristungen ohne sachlichen Grund. "Ich bin für Koalitionsverhandlungen. Eine Koalition aber bilden sollte die SPD nur, wenn auch die sachgrundlose Befristung fällt", sagte er der "Welt am Sonntag". "Diesen Punkt sollte der SPD-Parteitag am 21. Januar klarmachen."

Müller "Sehr kritisch"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller positionierte sich zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot sogar "sehr kritisch". Er finde im Papier von Union und SPD zwar "gute Ansätze" in der Bildungspolitik und für bessere Arbeit und Ausbildung, erklärte das SPD-Präsidiumsmitglied im "Tagesspiegel am Sonntag". Bei den Themen Wohnen, Zuwanderung und Integration gehe es so aber nicht. Auch das Thema Bürgerversicherung fehle ganz. Da gebe es noch viel zu tun, sagte Müller.

Kritik aus der CSU

Dobrindt: "Schulz muss zeigen, dass (...) er den Zwergenaufstand in den Griff bekommt." Bildrechte: IMAGO Von Seiten der CSU gibt es kein Verständnis für die neuen Wünsche aus der SPD-Führungsriege. Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder lehnt weitere Zugeständnisse an die SPD klar ab und pocht auf strikte Einhaltung der Sondierungsergebnisse: "Natürlich gilt alles. Die von allen Delegationen einstimmig beschlossene Sondierungsvereinbarung ist mit 28 Seiten doch fast schon ein Koalitionsvertrag", sagte der bayerische Finanzminister der "Bild am Sonntag". "Auch die SPD hat dabei viel erreicht."



Weniger werbend äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: SPD-Chef Martin Schulz müsse jetzt zeigen, "dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er den Zwergenaufstand in Griff bekommt."

Große Vorbehalte bei SPD-Linken und Jusos