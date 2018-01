Die Sächsin Daniela Kolbe und der Thüringer Matthias Hey haben zwei wesentliche Dinge gemeinsam: Beide sind hauptberufliche Sozialdemokraten und beide lehnen eine Neuauflage der Großen Koalition ab.

Entsprechend haben Kolbe und Hey in den zurückliegenden acht Tagen einen Spagat meistern müssen: Einerseits in ihren Landesverbänden für No-GroKo werben, andererseits aber auch irreparablen Schaden für die gespaltene Partei verhindern. In Thüringen sei die Lage ernst, sagt Matthias Hey:

Wir haben jetzt schon Leute, die Austrittsdrohungen aussprechen. Ich habe so das Gefühl, dass diese [...] Entscheidung die SPD noch mal richtig durchrütteln wird. Und das ist das, was wir im Moment am wenigsten brauchen. Matthias Hey, Fraktionschef der Thüringer SPD

Matthias Hey, SPD-Fraktionschef in Thüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Stattdessen brauche die alte Tante SPD Erneuerung, Regeneration, meint Hey. Da stimmt die sächsische Generalsekretärin Daniela Kolbe voll zu. Warum haben die Sozis ihre Erfolge, wie den Mindestlohn oder die Rente mit 63, so miserabel verkauft? Warum werden die Unterschiede zwischen den Großkoalitionären kaum mehr wahrgenommen?



Kolbe hält nichts von einer Neuauflage der Großen Koalition: "Ich bin skeptisch, dass es [...] unter den gleichen Bedingungen wie in der letzten Legislatur so einfach ist, dieses bessere Verkaufen und dieses Klarmachen, wofür die SPD steht [...], hinzubekommen."

Wenige laute Befürworter - Mehrheit skeptisch

In Sachsen-Anhalt sieht das der Landesverband mehrheitlich genauso. Das zeigte am vergangenen Wochenende der Landesparteitag in Wernigerode. Trotz anderslautender Stimmungsmache von schwergewichtigen Befürwortern, wie dem Magdeburger SPD-Minister Armin Willingmann:

Wenn man dieses Sondierungsergebnis unter dem Gesichtspunkt des Ressorts sieht, das ich zu vertreten habe, also Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, dann finden wir dort sehr viele gute Ansatzpunkte, mit denen man das Land weiterentwickeln kann. Armin Willingman, Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt

Wohin tendieren Mitteldeutschlands Sozialdemokraten?