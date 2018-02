In der SPD wächst der Widerstand gegen eine rasche Übergabe des Parteivorsitzes von Martin Schulz an Fraktionschefin Andrea Nahles. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, lehnt die Berliner SPD Nahles als kommissarische Parteichefin ab. Vor einem Sonderparteitag sollten keine Tatsachen geschaffen werden, heißt es in dem Bericht.

Flensburgerin fordert Nahles heraus

Gegenwind kommt auch aus dem Norden. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, will die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, ebenfalls für den Parteivorsitz kandidieren. Der Sender zitiert aus einem Brief der 41-jährigen gebürtigen Thüringerin an den Bundesvorstand. Darin heißt es, das Amt der Bundesvorsitzenden sei "von weitreichender Bedeutung für die gesamte Partei und das gesamte Land" und dürfe nicht von einer kleinen Gruppe intern festgelegt werden.

Juristen warnen

Das SPD-Präsidium kommt am Dienstag in Berlin zusammen. Den Termin hat die Partei bestätigt. Nach übereinstimmenden Berichten soll Nahles bereits dann zur kommissarischen Parteivorsitzenden gewählt werden. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen warnte die SPD vor diesem Schritt. In einem Beitrag für die Zeitung "Die Welt" heißt es, die Partei solle auf die üblichen Vertretungsregeln verzichten. Es gebe sechs stellvertretende Parteivorsitzende. Für eine kommissarische Übernahme des Vorsitzes gebe es in der Parteisatzung keine Grundlage.