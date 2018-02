In der SPD hält der Streit über die Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden an. Die SPD-Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle warnte davor, das Parteiamt überstürzt neu zu besetzen. Pähle sagte am Montag MDR AKTUELL, Nahles sei zwar derzeit die starke Frau in der SPD. Gerade in schwierigen Situationen sollte es aber geordnete Verfahren geben. Die Satzung sehe vor, dass Parteivorsitzende durch Parteitage bestimmt würden. Zudem spreche die Situation eigentlich für eine Urwahl.