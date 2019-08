Angedacht ist laut Schäfer-Gümbel eine Vermögenssteuer von einem Prozent. Sie soll erst ab einem bestimmten Vermögenswert fällig sein. Konkrete Zahlen hierzu nannte der kommissarische SPD-Chef nicht. Schäfer-Gümbel ist Vorsitzender einer SPD-Kommission, die sich mit der Vermögensbesteuerung befasst. Sein Konzept will er am Montag ins SPD-Präsidium einbringen. Im April kündigte Schäfer-Gümbel an, dass der Parteitag Ende 2019 in Berlin schlussendlich über das Konzept entscheiden soll.