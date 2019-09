Karl-Heinz Brunner Der bayerische SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner kündigte am 20. August an, sich um den Bundesvorsitz zu bewerben. Der 66-Jährige sagte der "Augsburger Zeitung", er wolle, dass im Auswahlprozess "die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt wird". Bislang sehe er einen Überhang der GroKo-Gegner und des linken Parteispektrums. Brunner gehört dem konservativen Seeheimer Kreis in der SPD an. Dem Bericht zufolge geht er zunächst ohne weibliche Co-Kandidatin ins Rennen. Bildrechte: dpa