Ahrens hatte am Freitag gemeinsam mit der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange in einem Internet-Video seine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz erklärt. Viele Menschen hätten das Gefühl, dass die SPD "ganz weit" von ihnen weg sei, sagte der 1966 in West-Berlin geborene Lange, der seit 2015 Bautzener OB ist. Das wolle er gemeinsam mit Lange ändern. Die in Rudolstadt geborene Lange, die als Parteilinke in der SPD gilt, hatte sich bereits im April 2018 um den SPD-Parteivorsitz beworben, unterlag damals aber Andrea Nahles.