Simone Lange und Alexander Ahrens wollen künftig die SPD führen. Das kündigten die Oberbürgermeister aus Flensburg und Bautzen in einem gemeinsamen Video an. Darin betonen sie ihren Bezug zur Kommunalpolitik und "ihren direkten Kontakt zu den Menschen". Das wollten sie in die Bundespolitik mit einbringen, so Ahrens.