SPD-Vorsitzende: Von Bebel bis Schulz

Friedrich Ebert Auch er ist eine sozialdemokratische Lichtgestalt: Friedrich Ebert. Parteivorsitzender war der Politiker von 1913 bis 1919. Danach wurde Ebert der erste Reichspräsident in der Weimarer Republik und war damit das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt Deutschlands. Bis zum Zweiten Weltkrieg hatte die SPD allerdings in der Regel zwei Vorsitzende. Neben Ebert standen zeitweise auch Hugo Haase und Philipp Scheidemann an der Spitze der Partei. Bildrechte: dpa