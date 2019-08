In der SPD gibt es ein weiteres Bewerberpaar für den Parteivorsitz: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping haben intern ihre Kandidatur angekündigt.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Parteikreisen. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet.

Der 59-jährige Pistorius ist seit 2013 Innenminister in Niedersachsen und gilt als einer der profiliertesten Innenpolitiker der SPD. Zuvor war er Oberbürgermeister in Osnabrück.



Die 61 Jahre alte Köpping ist in Sachsen seit 2014 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Vor allem Pistorius hebt sich von den bisherigen Bewerbern ab, die überwiegend auf dem linken Flügel der SPD verortet sind.