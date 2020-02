Nach der Ministerpräsidenten in Thüringen werfen führende Sozialdemokraten CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Führungsversagen vor. "Sie hat das Chaos noch größer gemacht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" am Samstag. Er forderte die CDU auf, rasch für klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen.