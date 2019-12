Wir werden mit diesen Inhalten auch in der Regierungszeit bereits stark operieren und diese Inhalte auch in den Vordergrund stellen.

Außenminister Heiko Maas ist im zweiten Wahlgang erneut in den Bundesvorstand der SPD gewählt worden. Er erhielt am Samstag beim Parteitag in Berlin nach einer Niederlage im ersten Anlauf dann doch noch die erforderliche Mehrheit. Auch der sächsische SPD-Chef Martin Dulig schaffte es noch in das 34-köpfige Gremium.