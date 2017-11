Auch im Falle eines Scheiterns der Jamaika-Gespräche bleibt SPD-Chef Martin Schulz bei seinem Nein zu einer Neuauflage der Großen Koalition. Schulz sagte der "Bild am Sonntag": "Ich gehe nach wie vor davon aus, dass sich die Schwampel-Sondierer auf eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners verständigen werden. Wenn nicht, gäbe es keine Große Koalition, sondern Neuwahlen." Dafür wäre dann insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich.

Schulz hatte schon am Abend der Bundestagswahl, am 24. September, angekündigt, dass die SPD aufgrund ihres schlechten Abschneidens (21 Prozent) keine Neuauflage einer Großen Koalition wolle, sondern in die Opposition gehe. Von dieser Position ist die Partei bislang nicht abgerückt.