Die SPD schlägt ein "Windbürgergeld" vor, um Widerstand gegen Windräder zu überwinden. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Bundestags-Fraktionsvize Matthias Miersch, wer Windräder in seiner Nachbarschaft akzeptiere, solle belohnt werden. Eine Arbeitsgruppe prüfe derzeit mehrere Konzepte, von Beteiligungen der Kommunen an Windparks bis hin zu direkten Zahlungen an Anwohner.