Die USA drängen im Zusammenhang mit dem "Spiegel"-Skandal um gefälschte Artikel auf eine unabhängige Untersuchung. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, forderte das Nachrichtenmagazin zu einer gründlichen Untersuchung durch eine externe, unabhängige Organisation auf.

US-Botschafter Richard Grenell fordert eine unabhängige Untersuchung des Spiegel-Skandals. Bildrechte: dpa

Grenell hatte der "Spiegel"-Chefredaktion nach Bekanntwerden des Skandals einen Brief geschrieben. Darin warf er dem Magazin "eklatanten Anti-Amerikanismus" vor, der sich gerade in den unlängst als Fälschungen entlarvten Geschichten eines "Spiegel"-Reporters gezeigt habe.



"Die anti-amerikanische Berichterstattung des 'Spiegel' hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen", schrieb Grenell. Seitdem Präsident Trump im Amt ist, sei diese Tendenz ins Uferlose gestiegen.