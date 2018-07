Im Asylstreit der Unionsparteien will CSU-Chef Horst Seehofer am Montagnachmittag einen letzten Einigungsversuch mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel unternehmen. Erst danach wolle er endgültig über seinen zuvor angekündigten Rücktritt als Bundesinnenminister und Vorsitzender der bayerischen CSU entscheiden. Das kündigte Seehofer nach zehnstündigen Beratungen der CSU-Führung in der Nacht zum Montag in München an.

Seehofer vermisst Rückendeckung

Seehofer bezeichnete den geplanten neuen Einigungsversuch als "Entgegenkommen" an seine Partei. Ohne eine Einigung mit der CDU werde er in den nächsten drei Tagen seinen Rücktritt als Parteichef und Bundesminister vollziehen. In der Sitzung der CSU-Spitzengremien habe er nicht die volle Rückendeckung erhalten und deshalb seinen Rücktritt angeboten.

Hochrangige Parteimitglieder sollen ihn jedoch gebeten haben, nicht zurückzutreten, berichten Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Demnach habe CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gesagt, dass er einen Rücktritt nicht akzeptieren könne. Daraufhin habe die Parteiführung beschlossen, noch einmal das Gespräch mit der CDU zu suchen. Am Montagmorgen sagte Dobrindt, dass der Rückhalt für Seehofer "außerordentlich stark gewesen" sei.

Europäische Lösung versus nationale Alleingänge

Der Streit zwischen den Unionsparteien dreht sich um die Frage, wie verhindert werden kann, dass Migranten in anderen EU-Ländern ankommen und registriert werden, aber dann weiterreisen und in Deutschland Asyl beantragen. Seehofer setzt auf eine Abweisung an der deutschen Grenze. Merkel aber lehnt nationale Alleingänge ab und setzt auf eine europäische Lösung. Aus ihrer Sicht sind die Beschlüsse des EU-Gipfels in der vergangenen Woche "wirkungsleich" mit den Forderungen der CSU. Dem widersprach Seehofer allerdings am Sonntag.

CDU gegen einseitige Zurückweisungen

Zeitgleich zu den Beratungen der bayerischen CSU in München hatte der CDU-Bundesvorstand in Berlin bis zum frühen Montagmorgen diskutiert, wie er mit der Forderungen der CSU umgeht. Das Gremium sprach sich dabei gegen einseitige Zurückweisungen an der deutschen Grenze aus. Sie seien das falsche Signal an die europäischen Partner, sagte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Entscheidung im CDU-Bundesvorstand sei ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gefallen. Nun gelte es, gemeinsam mit den EU-Institutionen und den anderen Mitgliedsstaaten einen "Pakt zur Steuerung und Ordnung der Zuwanderung und konsequenten Integration" zu erarbeiten.

Details von Seehofers "Masterplan Migration"