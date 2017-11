Die rechtspopulistische Partei "Pro Deutschland" hat sich aufgelöst. Das teilte die Partei am Samstagabend nach einem entsprechenden Beschluss der Bundesversammlung mit. In einer Pressemitteilung werden ehemalige Mitglieder und kommunale Mandatsträger aufgefordert, sich der AfD anzuschließen.

Die Partei begründete die Auflösung mit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Dieser markiere einen Einschnitt in der Geschichte Deutschlands. Sie müsse gestärkt werden. Man wolle deshalb die politischen Ziele künftig in der AfD verfolgen. Bei der Bundestagswahl im September war "Pro Deutschland" bereits nicht mehr angetreten.