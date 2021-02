Der von IDT Biologika, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Ludwig-Maximilians-Universität in München entwickelte potenzielle Corona-Impfstoff hatte die in ihn gesetzten Erwartungen in einer ersten klinischen Prüfung nicht erfüllt. Das Dessauer Unternehmen hatte die ersten Impfstoffe für die Tests am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hergestellt.