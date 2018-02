Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erzielten sie einen Überschuss in Höhe von 36,6 Milliarden Euro.



Demnach ist der Überschuss deutlich niedriger als zunächst angenommen. Im Januar waren die Statistiker in vorläufigen Berechnungen noch von 38,4 Milliarden Euro ausgegangen. Absolut gesehen sind die 36,6 Milliarden aber der höchste Überschuss, den es seit der deutschen Wiedervereinigung gegeben hat. Der deutsche Staat schreibt damit das vierte Jahr in Folge schwarze Zahlen.