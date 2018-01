Weltweites Problem Was Politiker gegen Einsamkeit tun können

Einsamkeit wird in Großbritannien jetzt Regierungssache. Die Staatssekretärin für Sport und Ziviles, Tracey Crouch, soll gegen die Vereinsamung der Briten kämpfen. Denn Einsamkeit ist ein wachsendes gesellschaftliches Problem. Nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit. Auch in Deutschland. Eine wirklich traurige Angelegenheit. Aber kann die Politik überhaupt etwas gegen die Vereinsamung der Menschen tun?

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL