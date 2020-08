Demnach soll Kalbitz den Geschäftsführer der brandenburgischen AfD, Dennis Hohloch, in der vergangenen Woche bei einer Begrüßung im Landtag verletzt haben, wohl durch einen zu heftigen Boxschlag. Der 31-jährige Hohloch erlitt nach Informationen der AfD innere Verletzungen. In Medienberichten ist von einem Milzriss die Rede. Kalbitz sprach in der "Berliner Zeitung" von einem Missgeschick und einer Verkettung unglücklicher Umstände. Er bedauere das sehr.



Hohloch vertritt Kalbitz im Brandenburger Landtag als Fraktionschef. Kalbitz lässt den Posten ruhen, weil seine Mitgliedschaft in der AfD annulliert worden ist. Einen Streit zwischen den beiden soll es bei dem Vorfall im Landtag nicht gegeben haben.