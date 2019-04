Um diesen Gesetzentwurf über einen Passentzug bei Terrorkämpfern ist lange gerungen worden. "Gut, dass wir das jetzt so entschieden haben, das war überfällig", sagt Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU): "Allein schon in dem Umstand, dass für zukünftige Fälle nun die Möglichkeit besteht, Doppelstaatlern die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, wenn sie sich beispielsweise als aktive IS-Kämpfer betätigten, wirde ein erheblicher Sicherheitszugewinn entstehen."

Aus der FDP kommen kritische Töne. Die Bundesregierung versuche, das Problem loszuwerden, statt es zu lösen, sagt Rechtspolitiker Stephan Thomae. Er schlägt stattdessen vor, dass in Fällen einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung das Strafgesetzbuch angewendet wird.

Das Bundeskabinett hat entschieden, dass Terrorkämpfern künftig der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit droht. Das gilt aber nur, wenn sie den Pass eines weiteren Landes besitzen. Deutschland schickt also niemanden in die Staatenlosigkeit. Außerdem sind nur Menschen betroffen, die in Zukunft an Terrorhandlungen teilnehmen. Wer jetzt schon in Syrien in Gefangenschaft sitzt, für frühere Vergehen, behält auch den deutschen Pass.