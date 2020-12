Anschlag auf Breitscheidplatz Städte sehen sich besser gegen Anschläge gerüstet

Am 19. Dezember 2016 hatte der Islamist Anis Amri einen Sattelschlepper in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Zwölf Menschen starben. Vier Jahre nach dem Anschlag haben die Städte in Deutschland ihre Sicherheitskonzepte ausgebaut.