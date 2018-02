EU-Klage droht weiterhin

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung über die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs in Deutschland nachdenkt. In einem Brief an den EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hatten Umweltministerin Barbara Hendricks, Verkehrsminister Christian Schmidt und Kanzleramtschef Peter Altmaier die Idee eingebracht. Hintergrund ist die drohende EU-Klage wegen schlechter Luft in deutschen Großstädten.

In dem Brief hieß es, die Bundesregierung wolle gemeinsam mit den Ländern und Kommunen Maßnahmen treffen, um die Anzahl privater Fahrzeuge in Innenstädten zu verringern. Dabei würde ein kostenloser Nahverkehr helfen.

HVV: Jedes Jahr eine Elbphilharmonie

Auch aus anderen Richtungen kommt inzwischen Kritik an der Idee. Vor allem die Finanzierbarkeit wird angezweifelt. So erzielt der Hamburger Verkehrsverbund HVV nach eigenen Angaben durch den Fahrscheinverkauf jährlich rund 830 Millionen Euro. "Das ist in etwa eine Elbphilharmonie pro Jahr", sagte ein Sprecher. Diese Mittel müssten beim Gratis-Angebot zusätzlich vom Steuerzahler aufgebracht werden.

In Köln werden die Überlegungen des Bundes begrüßt. Aber auch in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens sieht man enormen Investitionsbedarf. Kölns Umweltdezernent Harald Rau sieht den Vorstoß als Zeichen, die Kommunen nicht länger mit dem Problem alleine zu lassen. "Wir brauchen in den Städten weniger Autos", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Wäre der öffentliche Nahverkehr kostenlos, würde dieser attraktiver werden. Dazu müssten jedoch zunächst die Straßenbahn- und Busnetze ausgebaut werden, weshalb es sich eher um eine mittel- bis langfristige Lösung handele.

Die Idee des kostenlosen ÖPNV ist sehr verlockend, muss aber gründlich auf Machbarkeit und Finanzierbarkeit überprüft und mit den Nachbarstädten abgestimmt werden. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen