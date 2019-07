Stadtgrün und Stadtrand Städtebund: Umdenken bei der Bauplanung wegen Klimawandel

In den Städten ist der Klimawandel bereits angekommen. Dort wird es besonders heiß und dort müssen schnell Lösungen für Abkühlung und frische Luft gefunden werden. Städtebundspräsident Gerd Landsberg spricht sich aus für Stadtgrün, Hochhäuser und den Stadtrand. Auch an Südeuropa will er sich orientieren.