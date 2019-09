Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat den Bund aufgefordert, anfallende Zusatzkosten für die Kommunen im Pflegebereich zu übernehmen. "Auch in diesem Bereich muss der Grundsatz gelten, wer bestellt, der bezahlt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtebunds, Gerd Landsberg, der "Passauer Neuen Presse".

in der "Passauer Neuen Presse"

Nach Plänen der Bundesregierung sollen künftig Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro zur Beteiligung an den Pflegeheim-Kosten ihrer Eltern verpflichtet werden können. Zudem sollen Eltern volljähriger Kinder mit Behinderung entlastet werden. Am Freitag hatte der Bundestag in erster Lesung über einen entsprechenden Gesetzentwurf beraten.