Das Europaparlament hatte am Donnerstag eine neue EU-Richtlinie beschlossen, um den Klimaschutz voranzubringen und die Luft in den Städten zu verbessern. Danach müssen in Deutschland bis 2025 mindestens 45 Prozent der angeschafften Busse "sauber und energieeffizient" sein. Ab 2026 gilt das für 65 Prozent der neu angeschafften Busse. Als sauber und energieeffizient gelten etwa Elektrobusse oder Busse mit Biogas- und Wasserstoffantrieb.