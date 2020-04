Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gegen Hasskriminalität, wie es sie schon in einigen Bundesländern gibt, sollte es in jedem Land geben. Beispielgebend sind auch neue Richtlinien des Justizministeriums in Niedersachsen für die Strafverfolgung. Sie sehen vor, dass Ermittlungsverfahren bei verbalen Attacken und Übergriffen gegen Amtsträger, Rettungssanitäter, Polizisten und Hilfeleistende nicht ohne Weiteres wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Das sollte auch in anderen Bundesländern aufgegriffen werden."