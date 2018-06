Die "Bild"-Zeitung berichtete am Mittwoch von einem verurteilten Terroristen, der nicht abgeschoben werden könne. Ihm fehlten die Papiere seines Heimatlandes Jordanien. Dem Bericht zufolge hatte der Mann 2004 drei Bombenanschläge auf Lokale in Düsseldorf und das Jüdische Gemeindezentrum in Berlin geplant. Das Bundeskriminalamt habe die Pläne aufgedeckt, der Gefährder sei zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.