Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat erneut Kritik an der millionenschweren Vergabe einer neuen Batterieforschungsfabrik nach Münster zurückgewiesen.



Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, sie könne nur immer wieder betonen, dass sie auf die Standortwahl keinerlei Einfluss genommen habe. Es sei ihr selbstverständlich klar gewesen, dass es dabei um eine "sensible Entscheidung" gegangen sei. Nach der Bekanntgabe Ende Juni war Kritik an der Ministerin laut geworden, weil sie ihren Wahlkreis in der Nähe von Münster hat.

Großröhrsdorf ging leer aus

Die Ministerin musste am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bundestagsforschungsausschusses Rede und Antwort stehen. Oppositionsvertreter von FDP, Linke und Grünen wollten wissen, warum am Ende Münster den Zuschlag bekommen hatte und nicht Ulm oder andere Städte, die im Rennen waren. So hatte sich auch das sächsische Großröhrsdorf vergeblich um die millionenschwere Investition beworben – es war der einzige Antrag aus dem Osten.

Opposition weiter skeptisch

Forschungsministerin Karliczek Bildrechte: dpa Nach Angaben von FDP und Grünen will die Ministerin der Opposition interne Papiere um die Entscheidungsprozesse offenlegen. Sie habe erklärt, dass ihr Ministerium die Entscheidung im engen Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium getroffen habe. Sie selbst sei daran aber nicht beteiligt gewesen. Die Opposition nimmt ihr das nicht ab.

Batterie-Konkurrenz aus Asien