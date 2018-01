Union und SPD haben in Berlin ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Nach einem Treffen der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) kamen 15 Spitzenvertreter der drei Parteien in der CDU-Zentrale zusammen. Am Mittag wurde als Zieltermin für den Abschluss der Gespräche der 4. Februar genannt - mit einen Puffer von mehreren Tagen.

Die 15 Teilnehmer am ersten Spitzentreffen CDU: Angela Merkel, Volker Kauder, Peter Altmaier, Volker Bouffier, Michael Grosse-Brömer.



SPD: Martin Schulz, Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Olaf Scholz.



CSU: Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Markus Blume.

Nahles: Sorgfalt vor Tempo

SPD-Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles sagte im ARD-Morgenmagazin: "Wir warten ja nun schon in Deutschland lang genug auf eine Regierung. Aber das lag ja auch nicht nur an der SPD." Dennoch warnte sie davor, ein fixes Enddatum für die Gespräche festzulegen. Dann drohten wieder Nachtsitzungen, wo alle übermüdet seien. Sorgfalt gehe vor.

SPD-Chef Martin Schulz bei seiner Ankunft im Konrad-Adenauer-Haus zum Start der Koalitionsverhandlungen. Bildrechte: dpa Zugleich zeigte sich Nahles optimistisch für die SPD-Änderungswünsche bei Jobbefristungen, in der Krankenversicherung und beim Familiennachzug. Ihr CSU-Kollege Dobrindt sei professionell, sie selbst auch. Das werde schon zu guten Ergebnissen kommen.



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt drängte ebenfalls auf rasche Ergebnisse. Er sagte vorab: "Ich glaube, es gibt eine Grenze dessen, was auch die Öffentlichkeit bereit ist, an Diskussionen mitzumachen. Jetzt ist Tempo gefragt." Dann könnten binnen zehn Tagen die Arbeitsgruppen Ergebnisse präsentieren.

Gröhe lehnt einheitliche Arzthonorare ab

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sprach sich kurz vor Beginn der Verhandlungen gegen die von der SPD angestrebte einheitliche Krankenversicherung aus. Der CDU-Politiker stellte klar: "Milliardenschwere Mehrlasten für gesetzlich Versicherte durch einer Zwangsvereinigung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare lehne ich ab."

Bouffier: Es geht nicht nur um die SPD