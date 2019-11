Mitgliederbefragung Stichwahl um SPD-Vorsitz beginnt

Hauptinhalt

Die letzte Runde um den SPD-Vorsitz ist eingeläutet. In der Stichwahl treten die GroKo-Befürworter Olaf Scholz und Klara Geywitz gegen die parteilinken GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an. Das Ergebnis wird am 30. November bekanntgegeben.