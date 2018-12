Roland Jahn ist Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde. Bildrechte: dpa

Am höchsten war die Nachfrage im laufenden Jahr in Berlin. Dort wurden rund 13.400 Anträge gestellt. Dahinter folgen Sachsen (10.200), Thüringen (6.500), Sachsen Anhalt (5.400) und Mecklenburg-Vorpommern (5.100). Die mit Abstand wenigstens Anträge gab es mit 2.505 in Brandenburg.



Jahn sagte, dass zu beobachten sei, dass manche Menschen erst als Rentner in die Vergangenheit blicken wollten und Akteneinsicht beantragten. Allerdings frage nun auch die "Enkelgeneration" nach dem Leben gestorbener Familienangehöriger. 25.000 Anträge seien in diesem Jahr zum ersten Mal gestellt worden. Rund eine Million Bürger beantragten bereits mehrmals Akteneinsicht.