Mehr als 28 Jahre nach dem Mauerfall liegen noch immer Millionen Schnipsel zerrissener Stasi-Akten ungenutzt in Säcken - und das wird vorerst auch so bleiben. Das bestätigte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Nach seinen Worten kommt die massenhafte Rekonstruktion am Computer derzeit nicht weiter voran.

Grund dafür ist nicht der fehlende Wille der Behörde, sondern es sind Engpässe bei der technischen Umsetzung. So hat das Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik laut Jahn zwar eine leistungsfähige Software entwickelt, doch es gebe keine entsprechenden Scanner. Das Projekt sei deshalb bis auf Weiteres gestoppt. "Die technischen Voraussetzungen reichen nicht", sagte Jahn.

Vor zehn Jahren war das Vorhaben gestartet, mit dem die Papiere virtuell zusammengesetzt werden sollten. Etwa sieben Millionen Euro wurden investiert. Erschlossen wurde der Inhalt von 23 Säcken, was 91.000 Seiten entspricht. Das Computerprogramm konnte bereits Risskanten, Schrift- und Papierarten zuordnen. Doch die Schnipsel mussten per Hand in herkömmliche Scanner eingelegt werden.

Verfall der Schnipsel droht nicht

Auch das Zusammenfügen von Stasi-Papieren per Hand im bayerischen Zirndorf wurde Ende 2015 beendet. Im Herbst 1989 versuchten Stasi-Offiziere massenhaft Akten zu vernichten. Nachdem die Reißwölfe heiß liefen, wurde auch per Hand zerfetzt. Bürgerrechtler stoppten die Aktion. Die zerrissenen Hinterlassenschaften wurden in mehr als 16.000 Säcken gelagert.