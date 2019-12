Laut offiziellen Angaben wurden an der MfS-Hochschule 174 Promotionsarbeiten von insgesamt 485 Autoren erstellt. Charakteristisch war demnach, dass der überwiegende Teil der Arbeiten nicht von Einzelautoren erstellt wurde. In einem Fall seien zehn Doktoranden beteiligt gewesen.

Es gehe nicht darum, Menschen bis in alle Ewigkeit abzustempeln und zu verdammen, betonte Jahn. Wichtig sei vielmehr die Frage: Wie ist der Betroffene mit seiner Vergangenheit umgegangen? "Dieser Diskurs ist noch lange nicht vorbei, er muss weiter geführt werden."

Der erste Doktortitel wurde laut Archiv 1966 für das Thema "Die verbrecherischen Grenzüberschreitungen Jugendlicher und Heranwachsender in ihren Erscheinungsformen sowie in ihrer sozialen und psychischen Determiniertheit" an zwei Autoren vergeben.