Am Mittwoch befasst sich das Bundeskabinett mit der Novelle zum Stasi-Unterlagengesetz. Bildrechte: dpa

Die entsprechende Gesetzesnovelle soll am Mittwoch im Kabinett beraten und später im Bundestag beschlossen werden. Auf die Verlängerung der Stasi-Überprüfungen im öffentlichen Dienst hatten sich Union und SPD im Koalitionsvertrag geeinigt. Im Entwurf zur Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes steht als Begründung, die Überprüfungsmöglichkeit habe weiter "große Bedeutung für die Herstellung des Vertrauens in die Integrität von Personen, die in politisch oder gesellschaftlich herausgehobener Position tätig sind".