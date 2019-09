Kritiker der Entscheidung für die Verlegung, die am Donnerstag im Bundestag getroffen wurde, befürchten, dass die Verlegung einem Ende der Aufarbeitung gleichkomme. Jahn betonte, dass das Bundesarchiv am besten für die Herausforderungen der Zeit gewappnet sei. Man wolle die Kompetenz, die Technik und die Ressourcen dort Bündeln, damit die Akten erhalten bleiben und auch digitalisiert werden können.

Befürchtungen, dass auch die Außenstellen in den Bundesländern geschlossen würden, wies Jahn zurück. Gerade in der Region wolle man für die Bürger da sein. Hier würden die Akteneinsichtsanträge gestellt und die Beratungen stattfinden. Das werde auch weiterhin so sein. Gleichzeitig betonte er, dass die Archivstandorte pro Bundesland in einer Einrichtung gebündelt werden sollten, um auch dort die richtige Lagerung der Papiere und die Digitalisierung zu ermöglichen.