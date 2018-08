Renten-Debatte Stegner fordert höhere Steuern für Reiche

In diesem Zusammenhang plädierte Stegner für eine höhere Besteuerung Reicher. Große Vermögen und die höchsten Einkommen kämen in Deutschland zu gut weg. Dies stelle keinen Selbstzweck dar, denn die, die sehr viel Geld hätten, profitierten von stabilen sozialen Verhältnissen. Genauso müssten global agierende Großkonzerne, die in Deutschland große Profite erzielen, auch "ordentliche Steuern" bezahlen. Auf EU- Ebene müsse gegen Steuerparadiese vorgegangen werden.