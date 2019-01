Lena Krampitz hat Glück gehabt. Nach ihren eigenen Angaben hat sie eine wirklich schöne Wohnung gefunden. Die blonde, junge Frau studiert in einer der mitteldeutschen Unistädte.

Einige Freunde hätten es da schwerer gehabt bei der Wohnungssuche. Gerade in den Großstädten München, Hamburg und Berlin sei es ganz extrem. "Ich war zum Beispiel jetzt selber auf WG-Suche in Berlin, weil ich dort ein Praktikum mache und ja, da ist es schon Glück, wenn man ein WG-Zimmer für unter 500 Euro findet."

In München oder Köln wird man davon allerdings auch kein Zimmer finanzieren können. Bitter für diejenigen, die sich den Studienort nicht aussuchen können: Einige Studiengänge werden bundesweit zentral vergeben, andere gibt es nur an bestimmten Universitäten.

Teile der Opposition würden die Wohnkosten im Bafög deshalb gern an den Wohnort koppeln. So wie die Novelle geplant ist, geht sie jedenfalls an der Lebensrealität vorbei, sagt der hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, René Jalaß: