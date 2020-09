Zugleich zeigte sich Steinmeier optimistisch, was die Perspektiven im Kampf gegen das Coronavirus angeht. Man wisse nicht, wie lange die Wegstrecke noch sei. Es gebe aber Licht am Ende des Tunnels, sagte Steinmeier. Die Meldungen über die Forschung an Impfstoffen seien durchaus ermutigend. Das Staatsoberhaupt mahnte, man dürfe jetzt bei Bemühungen und Disziplin nicht nachlassen.