Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, mahnte, die Erinnerung an die Mauer mache deutlich, dass eine freie und offene Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit sei. In jüngster Zeit seien in einigen Teilen der Welt wieder Mauern gebaut worden: "Diese Tendenz zu Isolationismus und Abschottung beobachte ich mit Sorge."

Mit einer Kranzniederlegung ist in Berlin der Toten an der Mauer gedacht worden. Bildrechte: dpa

Bundesweit ist am Dienstag an den Bau der Mauer vor 58 Jahren erinnert worden, so auch in der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin. Bei einer Andacht wurde in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen eine Kerze für alle Mauertoten entzündet. Anschließend wurden am Mauer-Denkmal Kränze niedergelegt.