Den "engsten Verbündeten" USA kritisierte Steinmeier wiederum dafür, dass dieser "selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage" erteile. Steinmeier sagte, als ob an alle gedacht sei, wenn ein jeder nur an sich denke. Eine solche Politik gehe auch auf Kosten der Nachbarn und Partner der USA. Als Beispiel für alte Denkweisen in der US-Außenpolitik nannte Steinmeier die amerikanische Blockade der Welthandelsorganisation. "Das ist kein neues Denken, sondern ein Rückfall in das Denken von vorgestern. Und es ist brandgefährlich."