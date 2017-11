Neuwahlen abgelehnt Steinmeier mahnt Parteien zur Regierungsbildung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien der Jamaika-Runde an ihre Verantwortung zur Regierungsbildung erinnert. In einer Ansprache sagte er, diese könne nicht einfach an die Wähler zurückgegeben werden. Damit schloss er Neuwahlen aus.

Die Jamaika-Unterhändler konnten bislang keinen gemeinsamen Nenner finden. Bildrechte: dpa

Steinmeier sagte: "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, darf sich nicht drücken, wenn er sie in den Händen hält".



Er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit den Vorsitzenden aller an den bisherigen Sondierungen beteiligten Parteien führen, also auch mit den Chefs von CSU, FDP und Grünen. Vor seiner Ansprache hatte er sich bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen.