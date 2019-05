Zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich aktiv in die Gestaltung des Landes einzumischen. Im Grundgesetz stehe nicht "Alles Gute kommt von oben", sondern "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag bei einem Bürgerfest im Berliner Schloss Bellevue.