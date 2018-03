Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Bundestag Angela Merkel für die Wahl zur Bundeskanzlerin vorgeschlagen. Ein entsprechendes Schreiben sei am Montag an das Parlament gegangen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Zuvor hatten die SPD-Mitglieder mit ihrer Zustimmung zum Koalitionsvertrag zwischen ihrer Partei und der Union den Weg für eine vierte Amtszeit Merkels als Kanzlerin freigemacht. "Über den Zeitpunkt der Wahl entscheidet der Deutsche Bundestag", heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte am Sonntagabend bereits gesagt, er habe sich mit seiner SPD-Kollegin Andrea Nahles dafür auf den 14. März verständigt.