Blumen und Kerzen liegen nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle mit zwei Toten am Vortag am Geoskop auf dem Marktplatz. Bildrechte: dpa

Nach tödlichen Schüssen Steinmeier und Seehofer kommen nach Halle

Am Mittwoch hat ein Schwerbewaffneter in Halle zwei Menschen erschossen, ist mit einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle gescheitert. Bundespräsident Steinmeier, der am Mittwoch zu Solidarität mit jüdischen Mitbürgern aufgerufen hatte, wird nun die jüdische Gemeinde von Halle besuchen. Auch Innenminister Seehofer reist an. Er wird am Nachmittag über den Ermittlungsstand informieren.