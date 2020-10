Die Corona-Pandemie drängt derzeit andere Themen in den Hintergrund. Doch "der Kampf gegen den Klimawandel darf nicht vergessen werden" - das forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag und warnte vor einem Rückfall in den Egoismus der Nationalstaaten.

Steinmeier sagte in einer Videobotschaft bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in Hannover, mit einem Rückfall in nationale Nabelschau könne der Kampf gegen die Pandemie nicht gewonnen werden, denn dieses Virus mache nicht an Grenzen halt - genauso wenig wie der Klimawandel.