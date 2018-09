Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Deutschland zum Dialog zwischen Andersdenkenden aufgerufen. In seiner Rede zum Start der Veranstaltungsreihe "Deutschland spricht" des Portals "Zeit online" sagte Steinmeier: "Es geht um die Frage, ob wir uns in unseren Echokammern verschanzen wollen, in Filterblasen nur noch mit Gleichgesinnten kommunizieren."

Wichtig sei der Dialog über Trennendes hinweg, mahnte Steinmeier in Berlin. Die sich selbst verstärkenden Fliehkräfte in der Gesellschaft wirkten lange "nicht mehr nur in Internetforen, sondern auf offener Straße. Wir erleben Dauerempörung, eine sozialmoralische Rage, mit der Gruppen regelrecht gegeneinander in den Kulturkampf ziehen". Immer öfter gelte:

Deutschland spricht nicht, Deutschland brüllt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Ausgrenzung zerstört Gesprächsgrundlage

Steinmeier kritisierte, dass mittlerweile sogar "die Existenzberechtigung des Anderen in Abrede gestellt wird" - bis hin zur "Verächtlichmachung unserer politischen Ordnung als 'System'". Das sei meist nichts anderes als ein Frontalangriff auf die liberale Demokratie und ihre Institutionen. Wer andere herabwürdige, bedrohe, ihnen Zugehörigkeit und Gleichberechtigung abspreche, zerstöre die Gesprächsgrundlage, die er selbst einfordere. Er appellierte: "Wo immer das geschieht und ganz gleich von wem, da müssen wir einschreiten!"

"Krawallprofis" bestimmen die Schlagzeilen

Mit Blick auf jüngste Ausschreitungen sprach er von "Krawallprofis", die in immer mehr deutschen Städten Schlagzeilen machten. Als Beispiele nannte er das sächsische Chemnitz und Köthen in Sachsen-Anhalt. Allerdings wäre es "einseitig, den Blick nur nach rechts zu richten", mahnte Steinmeier mit Blick auf Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg.

Als Schirmherr der Aktion "Deutschland spricht" forderte Steinmeier die Bereitschaft ein, "sich auf ein Gegenüber einzulassen, das andere Prägungen, andere Prämissen hat und das im allerschlimmsten Fall sogar recht haben könnte".