Es gibt mehrere Arten der Sterbehilfe. Am umstrittensten ist die aktive Sterbehilfe . Dabei führt eine andere Person den Tod des Patienten auf dessen Wunsch aktiv herbei, indem beispielsweise eine Überdosis eines Schmerzmittels verabreicht wird.

Bei der indirekten Sterbehilfe geht es hingegen vor allem darum, die Schmerzen zu lindern. Ein Arzt nimmt hierbei etwa den Tod eines Patienten in Kauf, weil er ihm sehr starke Schmerzmittel verabreicht. Von Beihilfe zum Suizid spricht man, wenn Ärzte oder andere Personen es dem Patienten ermöglichen, sich durch verschriebene oder zur Verfügung gestellte Maßnahmen selbst zu töten. Allerdings muss der Patient das Medikament selbst einnehmen und darf es nicht von einer anderen Person verabreicht bekommen. Bei der passiven Sterbehilfe wird schließlich darauf verzichtet, das Leben künstlich zu verlängern, etwa indem eine künstliche Ernährung bewusst nicht mehr verabreicht oder eine künstliche Beatmung eingestellt wird.

Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Wer trotzdem anderen beim Sterben hilft, begeht den Straftatbestand der "Tötung auf Verlangen". Es droht eine Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren.

Bei der passiven Sterbehilfe ist der Wille des Patienten entscheidend. Seit 2009 können Menschen in Deutschland in einer bindenden Patientenverfügung festlegen, welche medizinische Behandlungen sie wünschen und welche nicht.

Die Patientenverfügung wird dann wichtig, wenn Patienten keine eigenen Entscheidungen mehr treffen oder diese artikulieren können, zum Beispiel wenn sie im Koma liegen. In dieser Verfügung können Patienten zum Beispiel festlegen, dass sie keine künstliche Beatmung mehr wünschen, falls eine Heilung aus ärztlicher Sicht unwahrscheinlich geworden ist. Es gibt eine ganze Reihe von Szenarien und möglichen Behandlungsmethoden, die in einer Patientenverfügung angesprochen werden können. Informationen und Mustertexte sind zum Beispiel beim Gesundheitsministerium abrufbar .

In den meisten europäischen Ländern sind die aktive und die passive Sterbehilfe strafbar. Eine Ausnahme bilden die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Allerdings gibt es zum Beispiel in den Niederlanden Auflagen für Ärzte. Der Arzt muss zum Beispiel feststellen, dass der Sterbewillige keine Aussicht auf Besserung seines Zustandes hat und dass er sein Leiden kaum erträgt. Ein zweiter Arzt muss dieser Einschätzung zustimmen.

Häufig wird außerdem die rechtliche Lage in der Schweiz diskutiert. Dort ist die aktive Sterbehilfe ebenfalls verboten. Anders als in Deutschland gibt es dort aber Ärzte, die Beihilfe zum Suizid leisten, indem sie zum Tode führende Medikamente verschreiben.

In vielen europäischen Ländern gelten strengere Gesetze zur Sterbehilfe. Zum Beispiel steht vielerorts die Beihilfe zum Suizid unter Strafe und ist illegal – unter anderem in Frankreich, Spanien und Dänemark. In Polen sind sogar alle Formen der Sterbehilfe verboten und strafbar.